Fotoğraflarla: Hindistan'ın kutsal gününde Ganj Nehri'ne giren milyonlarca hacı

Hindistan'ın Ganj ve Yamuna Nehirlerinin kesiştiği noktada sayıları on milyonu bulan hacılar kutsal Kumbh Mela gününde yıkanmak için bölgeye akın etti.

Dünyanın en büyük kalabalığının geldiği altı günlük nehirde yıkanma töreni Hindistan'da kutsal sayılıyor.

Hindular nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına ve "moksha" olarak bilinen doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanıyor.

Hindu dilinde 'festival' anlamına gelen Mela yüzyıllardır ülkenin kuzeyinde Uttar Pradesh eyaletinde Allahabad kentinde düzenleniyor. Son 20 yılda tören mega bir etkinliğe dönüştü.

Festivale katılan BBC muhabiri Vikas Pandey ülkenin dört bir yanından hacıların bölgeye geldiğini ve nehir sularına girmek için kilometrelerce yürüdüklerini söylüyor. Pandey "Mela alanlarına açılan tüm yollar insanlarla dolup taşıyor" dedi.

Yıkanma ritüeli dün geceyarısında hacıların "Ganj anaya selam" şarkılarıyla başladı.

Güneş doğarken Hindu azizleri geçit törenine başladı.

İnsanlar bu geçit törenlerinde oldukça süslü kutsal kadın ve erkekleri görmek için sıraya giriyor.

BBC muhabiri "Soğukta büyük mesafeler yürümelerine karşın çok kalabalık ve insanların heyecanlı olduğunu" söylüyor.

Yetkililer şimdiye kadar 10 milyon insanın nehre girdiğini ve gün boyunca sayının artacağını açıkladı.

Avnish Tripathi Madhya Pradesh eyaletinden geldiğini ve festivale katılmak için 5 saat boyunca yürüdüğünü söyledi.

BBC'ye konuşan Tripathi, "Buraya varınca yıkanmak için iki saat bekledim çünkü çok kalabalıktı. Ama büyülü bir deneyimdi hiç yorgun hissetmedim" dedi.

Pek çok hacı nehirde yıkanmak umuduyla 31 kilometre yol yürüdü.

Pandey, "Tören başlayalı neredeyse 12 saat oldu ama kalabalık hala azalmadı" diyor.

Naga Sadhu azizleri festivalin en ilgi çekici kişileri. Binlerce Sadhu alana polis eşliğinde girdi.

Bu seneki festival iki Kumbh arasında "yarım Kumbh" olarak tanımlanıyor ancak 2013 yılında düzenlenen tam Kumbh festivalinden çok daha büyük.

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