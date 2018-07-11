Fotoğraflarla: Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılışı

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Yaşları 12 ile 17 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri gezi için gittikleri mağarada suların birden yükslemesiyle mahsur kalınca belki de gün ışığını bir daha hiç göremeyeceklerini düşünmüşlerdi.

Ama 9 gün sonra bulundular ve riskli ve tehlikeli bir operasyon sonunda, mahsur kalışlarının 18. gününde yeniden yeryüzüne çıktılar.

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Operasyonda görev alan askerlerin vücut dillerinin de söylediği gibi çok riskli ve tehlikeli olsa da operasyon büyük bir başarıyla sonuçlandı ve çocukların tümü kurtarıldı.

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Çocukları Tham Luang Mağarası'ndan çıkarma operasyonu Pazar günü başladı.

Operasyon sürerken mağara yakınlarında ve tüm ülkede de endişeli bir bekleyiş vardı.

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Operasyonun ilk günü 4 çocuk dışarı çıkarıldı.

Pazartesi günü ise erken saatlerde dalgıçlar 4 çocuğu daha su basmış olan mağaradan çıkarmayı başardı.

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Çocuklar ambulanslar ve helikopterlerle hastaneye götürülürken, basının görüntü almasına izin verilmedi.

Salı günü ise içeride kalan son çocuklar da antrenörleri ile birlikte sağ olarak mağara dışına çıkarıldı.

Mağaradan çıkarılan çocuklar hastaneye götürülerek sağlık taramasından geçiriliyorlar. 2 çocuğun ciğerlerinde enfeksiyon saptandı. Bunun dışında çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

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Tüm çocukların kurtarıldığı haberi ardından ülkedeki endişeli bekleyiş yerini sevince bıraktı.

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- Reuters Mağara dışında günlerce bekleyen gazeteciler de haberi büyük bir coşkuyla kutladı

Mağarada 40'ı Taylandlı, 50'si ülke dışından 90 uzman dalgıç çalıştı.

Dalgıçlar, çocukları Tham Luang mağarasındaki karanlık ve su altındaki geçitlerden, mağaranın ağzına doğru yönlendirdi.

- Reuters Operasyon süresince mağaradaki su borular yardımıyla dışarı pompalandı.

Çocukların bulunduğu yere gidip gelmek, deneyimli dalgıçlar için bile zorlu bir yolculuk. Öyle ki deneyimli bir dalgıç, operasyon öncesi çocuklara malzeme götürürken hayatını kaybetti.

Saman Gunan, çocuklara malzeme götürmekten dönerken, oksijeni tükendi.

Mucize olarak değerlendirilen kurtarma operasyonu için dünya liderlerinden ve birçok kurumdan tebrik mesajları geldi.

Tayland: Mağarada mahsur kalan tüm çocuklar ve antrenörleri kurtarıldı