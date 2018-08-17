Son günlerde döviz kurlarındaki hareketlilik beraberinde ekonomi ile ilgili bazı terimlerin yeniden gündeme getirdi. Bunlardan biri de foward işlemleri... Özellikle BDDK tarafından foward işlemlere yönelik alınan yüzde 25 kısıtlama kararı sonrası yatırımcılar foward işlemlerle ilgili detayları araştırıyor. Peki; foward işlemleri nedir? İşte cevabı...

FOWARD İŞLEMLERİ NEDİR?

Forward işlemleri, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarının işlemin yapıldığı günden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward işlemleri aynı zamanda; kur dalgalanmalarına karşı korunma tekniği olarak da tanımlanabilir.

Forward sözleşmelerinde tarafları, alıcılar ve satıcılar oluşturur. Taraflar, anlaşma tarihinde (Valör) miktar, fiyat ve para değişimi tarihi (vade) konusunda mutabık kalırlar.

FOVARD İŞLEMLERİNİN AVANTJLARI

Fovard işlemlerinin belli başlı avantajları bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Fovard işlemleri;

Kur riskinin kontrol edilmesini sağlar,

İthalat ya da ihracat, vadeli ödeme veya tahsilat durumunda kur değerinin daha önce belirlenmesi sayesinde kurdaki dalgalanmaların olumsuz etkisinden korur,

Dalgalı kur sisteminin getirdiği kur belirsizliğini ortadan kaldırmış olur,

Nakit girişi ve karlılık oranında, beklenmedik ama aldatıcı dalgalanmaları önler,

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