Francesco Farioli'nin yeni durağı Porto!
Portekiz ekiplerinden Porto, bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.
Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Porto ile anlaştı.
2027'YE KADAR ANLAŞMA
İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezonu Ajax'ta tamamlamıştı. Ancak kaybedilen şampiyonluğun ardından yollar ayrıldı. Genç teknik adam bu gelişmenin ardından Haziran 2027'ye kadar geçerli olmak üzere FC Porto'nun yeni teknik direktörü oldu.
Bu kararın kulübün yeni başkanı André Villas-Boas tarafından alındı. Villas-Boas'ın, Farioli'ye kulübün hem bugünü hem de geleceği için tam güvendiği belirtiliyor.