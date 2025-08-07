Francis Ford Coppola hastane yatağından durumunu açıkladı

İtalyan asıllı ABD'li usta yönetmen Francis Ford Coppola, Roma'da kalp ameliyatı oldu. 'Baba' (Godfather) film serisinin yönetmeni olarak tanınan 86 yaşındaki Coppola'nın, ameliyat sonrasında hastanede tadavisi sürüyor.

Francis Ford Coppola, sağlık durumu hakkında; "Da Dada (çocuklarımın bana taktığı isim) iyi. Roma'dayken, 30 yıllık Atriyal Fibrilasyon ameliyatımı, mucidi olan harika bir İtalyan doktor olan Dr. Andrea Natale ile güncelleme fırsatını değerlendirdim. İyiyim!" sözleriyle bilgi verdi.

Atriyal fibrilasyon (AF), kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğuna deniyor.