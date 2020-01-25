Frank Hoogerbeets kimdir? sorusu Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Frank Hoogerbeets, dün Elazığ'da meydana gelen deprem için 'İstanbul ve İzmir'in öncüsü" olabileceği ifadelerine yer verdi. İşte Frank Hoogerbeets Elazığ depremi yorumu...

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor. Frank Hoogerbeets "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe girmiştir.

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets de, son olarak Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki depremi bilmesi endişelere yol açmış, 2019 şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

FRANK HOOGERBEETS'IN ElAZIĞ DEPREMİ YORUMU

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında korkuya neden olurken Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.