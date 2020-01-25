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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 30 saniye süren deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin de yaralandığını bildirdi.

1030 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 17, Malatya'da 4 olmak üzere 21 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Elazığ'da 560, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 34, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 olmak üzere 1030 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 167 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 686 yatak, 1518 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 400 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."

Deprem bölgesinin havadan görüntülenmesi amacıyla, Batman'dan bir, Jandarma Genel Komutanlığından iki insansız hava aracı (İHA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"39 AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

Acil ihtiyaçlar nedeniyle beslenme, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 tır ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir."

5 SAAT SONRA ENKAZDAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı.Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı.

Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan sağ kurtulabileceği umutlarını artırdı.

ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri az önce bir kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır" ifadelerine yer verildi.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetinden deprem sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

— Kerem Kınık (@drkerem) January 24, 2020

Kınık, 'Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalılmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.

Geçmiş olsun' dedi.

PROFESÖR NACİ GÖRÜR: ZAYİATA DAİR ENDİŞELERİM VAR

Depremin meydana gelmesinden itibaren Habertürk'ün ulaştığı kişilerin değerlendirmeleri şöyle:

Ben Elazığlıyım. Bu büyük bir deprem. Elazığ'a en fazla 25-30 kilometre uzaklıkta Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerde. Oradan Doğu Anadolu Fayı geçiyor. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük fayı. Tarihi süreç içerisinde orada çok büyük depremler oluşmuştu. Senelerdir yetkilileri uyarıyoruz. Burada deprem bekliyorduk. Risk sıralamasında ön sırada geliyordu. Bu depremin bir de önemi Doğu Anadolu Fayı bir ölçüde harekete geçti. Bu şu demek, Kuzey Anadolu Fayı aşağı yukarı 1939-1999 arasında 7 büyüklüğünde deprem üreterek enerjisini büyük ölçüde boşalttı ve İstanbul kapılarına dayandı. Doğu Anadolu Fayı uzun süredir suskundu. Bizim endişemiz Doğu Anadolu Fayı da günün birinde harekete geçerse, uzun süre deprem olmayan yerler bu faya bağlı olarak belirli tetiklenmelerle kırılıp büyük depremler üretebilir diye. Bu fay bizi endişelendiriyor. Elazığ ile Bingöl arası, Elazığ ile Adıyaman Sincik arası tehdit altına girmek demektir. O bakımdan endişe ediyoruz. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı gibi uzun zamandır enerji biriktiriyordu. Biz yer bilimciler endişeyle bu fay harekete geçer diye tedirginliğimiz vardı. Doğu Anadolu Fayı üzerinde uzun zamandır deprem olmayan yerler var. Özellikle Kahramanmaraş mesela. Daha güneye doğru seri depremlerin başlama olasılığı olabilir. Bu küçük bir deprem değil. Dolayısıyla sıvılaşmaya uygun zeminlerde yıkım olmuş olabilir. Şu anda yetkililer bunu bilemezler. Fay boyunca olan yerlerde köyler var. Orada evler usülüne uygun yapılmaz, mühendislik hizmeti görmemiştir. 6.8'den ben korkarım ki, saatler geçip belli şeyler oldukça, inşallah olmaz ama zayiatın olabileceğini düşünüyorum.

CHP ELAZIĞ İL BAŞKANI GÜRSEL EROL: KÖYLERDEKİ EVLERDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Elazığ'da camların kırılmasıyla ilgili inanılmaz bir panik var. Şu anda Sivrice'de ve deprem bölgesinde elektrikler kesik. Esas ulaşamayan ve korkumuz olan bölge köyler. Köylerdeki evler çok teknik donanımlı değil. Genellikle yıkılması daha kolay evler. Allah korusun bütün korkumuz kaygımız Sivrice'nin köylerinden. Elazığ tarihindeki en şiddetli deprem. Merkez ve ilçelerde inanılmaz bir panik var. Sivrice'nin merkezinde evlerinde yıkıntılar olduğu söyleniyor. Esas riskli bölgenin köyler olduğu ifade ediliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: ASKERİ TESİSLERDEN OLUMSUZ BİR HABER YOK

Askeri tesislerden olumsuz bir haber yok. Şu ana kadar aldığımız haberler biraz rahatlatıcı. Türk Silahlı Kuvvetler yardıma hazır. Gelişmeleri takip ediyoruz, geçmiş olsun...

AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ TOLGA AĞAR

Şu an itibarıyla biraz önce valimizle görüştük. AFAD Müdürümüz, emniyet ve jandarma bölgeye intikal ediyor. Yarım saat bir saat içinde daha sağlıklı haberlere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda iş çok sıcak. Kolluk kuvvetlerini meşgul etmek istemiyoruz.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ!

Bu yanal atımlı bir fay. Kırılan bölge rahatlar ama iki ucuna gerilim taşır. Bu gerilimler tetiklenebilir de, tetiklenmez de. Şimdi teorik konuşuyorum. Kırılan yerde daha büyüğü olmaz. Artçılar olacaktır. Artçılar en az 6'ya kadar çıkabilir. Özellikle hasarlı evlerde 6 yıkıcı olabilir. Güvenilmeyen evlere girilmemeleri gerekiyor. Yetkililer orada çok yakın. Kızılay'ın, AFAD'ın ekipleri var. Halk çaresiz değil. İlk saatleri dayanışma kültürü içerisinde geçirilirse saatler içinde battaniye, yiyecekler mutlaka gelecektir. Bu büyük deprem. Dolayısıyla teorik olarak yaralanma ve ölüm beklerim. Yanılmayı çok isterim.

PROF.DR. ŞERİF BARIŞ: Özellikle hatırlarsanız dün bahsettiğimiz bir olaydı bu. Türkiye bir deprem ülkesi. Herkese düşen sorumluluk var. Deprem sonrası oluşan kaosu azaltmanın yegane yolu eğitim.

"BAZI AHŞAP EVLERİN ENKAZINDA VATANDAŞLARIN OLDUĞU BİLGİSİ GELDİ"

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN: Yüksek düzeyde seyreden bir deprem oldu. Vatandaşlarımızın büyük kısmı sokaklardı. Bize gelen haberlerde bazı ahşap evlerin enkazlarında vatandaşların olduğu yönünde. Bunların bir kısmının çıkarıldığı bir kısmının ise kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi. Kırsal kesimlerle ilgili bize intikal eden enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu. Bazı vatandaşlarımızın çıkarıldığı, diğerlerinin de çıkarılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Biz gerekli araçları gönderiyoruz. İnşallah korktuğumuz olmaz.

KIZILAY GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM ALTAN: HENÜZ DETAYLI BİLGİ YOK

Arkadaşlarımız kriz merkezinde. Arkadaşlarımız bölgeye hareket ettiler. Henüz çok sıcak. Detaylı bilgi vermek yerine kontrollü bir şekilde valiliğimizin, kriz masasının liderliğinde konuyu takip ediyoruz. Şu anda yıkılan evlerin olduğunu arkadaşlarımız bildirdiler. Arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlar da müdahale ediyorlar. Çok detaylı bilgi henüz elimizde yok. Büyük bir deprem oldu. Bu depremin etkileri olacak. Arkadaşlarımızın hepsi kontrollerini yapıyor. Biraz bekleyip sonucu görmekte yarar var. Ekiplerimizle müdahale etmek için harekete geçtik. Müdahalemizi yapıyoruz. Vatandaşları sükunete davet etmek lazım.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: Ben Sivrice'de çalıştım. Orada küçük evler var. Büyük deprem olduğu için artçıları 6'ya yaklaşabilir, dolayısıyla dışarıda durmaları gerekiyor. Toplanma alanları varsa oraya gitmeleri gerekiyor. Geçmişte Pütürge segmentinin üzerinde en büyük deprem bu. Bu segmentin uzantısında 7'ye varan depremler var.

ELAZIĞ'DAKİ HİPODROM TOPLANMA ALANI İÇİN KULLANIMA AÇILDI

Türkiye Jokey Kulübü Elazığ'daki hipodromun toplanma yeri olarak kullanıma açıldığını duyurdu.

AFAD'DAN ÖNEMLİ DUYURU:

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ACİL DURUM VE DEPREM TOPLANMA ALANLARINI YAYINLADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde gerçekleşen deprem nedneiyle acil durum ve deprem toplanma alanlarını yayınladı.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: VATANDAŞLARIMIZ CAMİDE GECEYİ GEÇİREBİLİR



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.25 09:52:07 39.0692 27.8462 8.8 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 09:43:11 38.2180 38.7610 11.2 -.- 2.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 09:39:32 38.2447 38.9715 3.4 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 09:36:13 38.3557 39.0713 6.3 -.- 1.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 09:31:49 38.2292 38.7578 5.8 -.- 2.7 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 09:29:33 38.2610 38.8845 4.9 -.- 2.5 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 09:26:26 38.9975 27.8777 3.9 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 09:22:30 38.4518 39.1258 4.5 -.- 2.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 09:16:41 37.8745 38.5127 8.9 -.- 1.8 -.- CALTILI-KAHTA (ADIYAMAN) 2020.01.25 09:15:11 39.0198 27.8692 6.0 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 09:07:32 38.3703 39.0597 5.0 -.- 4.3 4.3 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 09:04:15 38.8648 27.2940 7.8 -.- 2.5 -.- SUNGULLU-(MANISA) 2020.01.25 09:02:23 38.3918 39.2982 15.1 -.- 2.0 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:50:39 38.4465 39.0747 15.8 -.- 1.8 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:41:32 38.9988 27.8618 10.4 -.- 3.4 3.4 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 08:34:18 38.3888 39.1260 5.0 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:32:05 38.4153 39.1912 9.1 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:30:33 38.3683 39.1970 15.7 -.- 3.4 3.5 DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:29:20 38.4493 39.1188 6.7 -.- 2.5 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:25:10 38.3587 39.1160 8.6 -.- 2.2 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 08:22:09 38.5425 39.3487 5.4 -.- 2.4 -.- CEVIZDERE (ELAZIG) 2020.01.25 08:16:22 38.2723 38.9715 5.0 -.- 2.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) 2020.01.25 08:15:38 39.0192 27.8290 7.1 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 08:14:30 38.9760 27.8652 5.4 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)



