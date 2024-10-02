Frankfurt'tan Beşiktaş Stadı tanıtımı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Alman ekibi, resmi internet sitesinde Beşiktaş eşleşmesi için taraftarlarına bilgiler hazırlarken Tüpraş Stadyumu'na da değindi.

Beşiktaş, bir futbol maçındaki desibel sayısı bakımından 141 desibel ile dünya rekorunu elinde tutuyor. Bu bir uçağın kalkış sesiyle karşılaştıralabilir.

Beşiktaş Park, resmi adıyla Tüpraş Stadyumu ya da sadece Beşiktaş Stadyumu, atmosferiyle ünlü dünyanın en gürültülü futbol statlarından biridir.

"Beşiktaş Park: İstanbul'un Kalbinde Bir Cadı Kazanı" başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Kulübün "Çarşı" olarak bilinen tutkulu taraftarları, her iç saha maçını heyecan verici bir deneyim haline getirerek Beşiktaş maçlarının hem ulusal hem de uluslararası alanda ses düzeyiyle ünlü olmasını sağlıyor. Gerçek bir cadı kazanı.

Böyle atmosferde oynama konusunda Frankfurtlular çok tecrübeli. Perşembe gecesi Boğazın kıyısında tüylerin diken diken olması garanti!"