Frankfurt Türk Film Festivali için geri sayım başladı

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada festivalin çeyrek asırlık yolculuğuna ve bu yıl izlenecek programa dair detayları paylaştı. Sıtkı, "25. kez düzenlenecek olan festival ilk etkinliğinde, nostaljik ve coşku dolu bir etkinlikle açılış yaptı" dedi. Etkinlik için Yeşilçam'ın büyülü atmosferinden ilham aldıklarını belirten festival başkanı, "10 Mayıs Cumartesi akşamı Frankfurt’un sevilen kültür mekânlarından Kunstverein Familie Montez’de gerçekleşen Yeşilçam Partisi, yaklaşık 150 kişiyi bir araya getirdi. Eski Türk filmlerinden fırlamış kostümleriyle katılımcılar geceye renk katarken, en iyi kostüm ödülünü kazanan davetli de gecenin yıldızı oldu. Ödülü kazanan davetli “Adile Naşit” kostümüyle partiye renk kattı” diye konuştu.

Festivalde Onur Zamanı: Suna Keskin ve Ahmet Mekin’e Özel Takdim

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, konuşmasının ardından bu yılın Onur Ödülleri sahiplerinden usta tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Keskin’e ödülünü takdim etti. Almanya’daki açılış programına seyahat koşulları nedeniyle katılamayan Keskin, ödülünü özel bir törende aldı. Duygulu anlar yaşayan usta sanatçı, bu anlamlı ödül için teşekkür ederek, festivale başarılar diledi.

Bu yılki bir diğer Onur Ödülü ise, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin’e verilecek. İstanbul dışında yaşaması ve Almanya’ya seyahat edememesi nedeniyle, ödülünün festival yönetimi tarafından kendisine özel olarak ulaştırılacağı açıklandı. Bu yılın diğer Onur Ödülleri, usta sanatçılar Şerif Sezer, Güven Kıraç, Biket İlhan ve Erden Alkan’a; Vefa Ödülü ise, değerli tiyatro ve sinema sanatçısı merhum Rasim Öztekin adına, kızı Pelin Öztekin’e takdim edilecek. Tüm ödüller, festivalin açılış galasında sahiplerini bulacak. Basın toplantısının en dikkat çeken anlarından biri, festivalin yarışma kategorilerinde finale kalan filmlerin duyurulması oldu. Uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde finale kalan filmler, festivalin seçkin ön jürisi tarafından belirlendi. Uzun Metraj Film Finalistleri: Büyük Kuşatma Döngü Evcilik Hakkı Hevi Mukadderat

On Saniye Ölü Mevsimi Rosinante Turbo Yurt Belgesel Film Finalistleri: Madalet Bir Orkestranın İzinde Bir Sürgünün Not Defteri Domates, Biber, Depresyon Güneyin Yalnızlığı Işığın Hasadı İyi Ölüm Horona Duranlar Kaval Oya Türkan Kısa Film Türkiye Finalistleri: Aç Açına Çekiliş Dilan Hakkında Konuşmalıyız Hayaller Umutlar ve Dönen Yunuslar İletişim Kötü Bir Gün Kurtlar Merhaba Anne Benim Lou Lou Nan REKLAM Rüyada Olduğunu Farkediyor İnsan Sinek Gibi