Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyinde uluslararası politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Genel olarak, birçok ülkenin bir araya gelerek belli bir amaç üzerinde ortak çalışmasını tanımlayan 'çok taraflılığın', ABD tarafından terk edilmesi durumunda oluşacak boşluğu bir başkasının dolduracağını ifade eden Barrot, boşluğu dolduracak aktör olarak Çin'i işaret etti.

Barrot, Çin'in çok taraflılığın yeni döneminde baskın güç olmak için hazırlandığını dile getirdi.

Barrot ayrıca ABD ile İran arasında süren nükleer müzakerelerine de değindi.

Barrot, İran'ın güvenlik çıkarları için tehdit oluşturduğunu dile getirirken, meselenin askeri bir çözümünün olmadığını vurguladı.

Barrot, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konan ancak 90 günlüğüne ertelenen gümrük vergilerine dair de esprili bir açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmelerinde kendisine "Ona, gümrük vergilerinin olumlu yönünün gayrisafi milli hasılayı düşürerek NATO hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacağını söyledim." şeklinde konuştu.