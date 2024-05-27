Fransa Açık'ta Rafael Nadal şoku! İlk turda elendi Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ikinci tura yükseldi. Turnuvayı en çok kazanan tenisçi unvanını elinde bulunduran İspanyol raket Rafael Nadal ise Alexander Zverev'e mağlup olarak, kariyerinde ilk kez Roland Garros'a ilk turda veda etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:49 facebook

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