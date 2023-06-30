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Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında!

Fransa'da genç bir sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan protestolar devam ediyor. Ülke genelinde protestolar sebebiyle 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 400'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Fransa'daki protestolar Belçika'ya da sıçradı

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HABERTURK.COM / AA
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Fransa'da bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

     

     
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Nanterre kentinde Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler Lille, Strazburg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa indi.

     
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    O günden bu yana ülke genelinde protestolar sürerken, dün geceki protestolarda 4 kentte sokağa çıkma yasağı getirildi. 
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

     

     
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Guardian'da yer alan habere göre, protestolarda 400 kişi gözaltına alındı.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    PROTESTOLAR BELÇİKA'YA SIÇRADI

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. 
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi. TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.
  • Fransa ayağa kalktı! Protestolar Belçika'ya sıçradı, yüzlerce kişi gözaltında! - Son dakika dünya haberleri

    Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.
    Polisin yaklaşık 10 göstericiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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