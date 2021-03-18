Fransa yeniden kapanıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Başbakan Jean Castex, Fransa'nın koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını kontrol altına almak için mücadele ettiği Paris bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, ülkenin Hauts de France, başkent Paris'in bağlı olduğu Île de France, Seine Maritime ve Alpes Maritimes bölgelerinde yarın gece yarısından sonra başlamak üzere 1 aylık karantina uygulanacak.

Başbakan Castex, vakalardaki artışın kontrol altına alınması amacıyla, cuma günü gece yarısından itibaren başlayacak ve dört hafta boyunca sürecek bir karantina uygulamasına gidileceğini açıkladı. Dört hafta süresince yalnızca önemli işletmeler ve okullar açık kalacak.

Castex basın toplantısında, "Bu önlemlerle karşılaştığınızda yorgunluğunuzu biliyorum," ifadelerini kullanırken, “Önlemler vazgeçilmez ve dengelidir. Virüsün kırılması hedefleniyor." dedi.

"İşlerin en kritik olduğu yerlerde uygulanacak daha sıkı kısıtlamalarla birlikte, artık daha da ileri gitme vakti geldi" ifadelerini kullanan Castex, karantina bölgesinde sokağa çıkışların evlerin 10 kilometrekarelik çevresiyle sınırlandırıldığını kaydetti.

Bununla birlikte Castex, bölgeler arası seyahatlerin de zaruri durumlar söz konusu olmadığı sürece yasak olacağını dile getirdi.

Fransa’da Kovid-19 salgınında 17 Mart'ta 38 bin 501 yeni vakanın tespit edilmesi toplam vaka sayısı 4 milyon 146 bin 609’e ulaşmıştı. Fransa’da geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.