Fransa'da siyasi çalkantı

Fransa’da Başbakan Michel Barnier, hükümetin bütçe planlarına yönelik artan eleştiriler ve muhalefetin güvensizlik önergesi tehdidiyle giderek sıkışıyor. Marine Le Pen’in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Miting (RN) partisi, hükümete yönelik güvensizlik önergesini destekleyebileceğini açıklayarak siyasi gerilimi tırmandırdı. Barnier’in istifaya zorlanabileceği bu süreç, Fransa’da hükümet ve muhalefet arasındaki siyasi dinamiklerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümet üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıyor.

Le Pen ve “Kırmızı Çizgiler” Marine Le Pen, Ulusal Miting bloğu olarak hükümetin enerji vergilerini artırmayı planlamasını ve enflasyon karşısında emeklilik artışlarını erteleme teklifini “kabul edilemez” bulduklarını belirtti. Le Pen, bu maddelerin Ulusal Miting’in “kırmızı çizgileri” olduğunu ifade ederek, hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. Eğer Le Pen’in desteğiyle güvensizlik önergesi geçerse, Başbakan Barnier istifaya zorlanabilir. Le Pen’in bu çıkışı, RN’nin Fransız siyasetinde giderek artan etkisini ve Macron hükümeti üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

REKLAM Hükümetin Tasarruf Planı ve Bütçe Krizi Hükümet, vergileri artırarak ve kamu harcamalarını azaltarak 60 milyar avroluk bir tasarruf hedefliyor. Ancak bu plan, hem muhalefetin hem de halkın geniş kesimlerinin tepkisini çekti. Özellikle enerji vergilerindeki artış ve emeklilik sistemiyle ilgili alınan kararlar, kamuoyu tarafından büyük bir hoşnutsuzlukla karşılanıyor. Başbakan Barnier, bütçe krizini çözmek ve 2025 hedeflerini tutturmak için bazı bakanlıklara ek bütçe sağlarken, Muhafazakâr milletvekillerine emeklilik sistemi konusunda taviz vermeye çalışıyor. Ancak bu hamleler, hükümetin siyasi istikrarını sağlamakta yetersiz kalıyor.

Fransız Medyasındaki Eleştiriler Fransız medya organları, hükümetin bütçe planlarını ve Başbakan Barnier’in bu kriz karşısındaki duruşunu sert bir şekilde eleştiriyor. Le Monde, hükümetin tasarruf hedeflerini gerçekçi bulmazken, halkın enflasyon ve yaşam maliyeti krizine karşı yalnız bırakıldığını vurguluyor. Libération ise hükümetin sosyal adalet konusundaki duyarsızlığını eleştirerek, özellikle emeklilik reformlarını “halkın sırtına yüklenen yeni bir ekonomik yük” olarak tanımlıyor. Le Figaro gibi sağ eğilimli yayınlar ise Marine Le Pen’in artan etkisini ve Macron hükümeti üzerindeki baskısını işaret ederek, siyasi kutuplaşmanın Fransa’nın ekonomik hedeflerini baltalayabileceği uyarısında bulunuyor.

Macron ve Hükümet Arasındaki Gerilim Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümet üzerindeki etkisi de tartışma konusu. Başbakan Barnier, bütçe krizi nedeniyle hem muhalefetin hem de kendi partisinin içindeki grupların baskısı altında kalırken, Macron’un bu süreçte daha net bir liderlik sergilemesi gerektiği yönünde eleştiriler artıyor. Fransız medyasındaki yorumcular, Macron’un Barnier’e tam destek vermemesi durumunda siyasi krizin daha da derinleşebileceğini belirtiyor. Macron’un geçmişte benzer krizlerde daha müdahaleci bir tavır sergilediği biliniyor, ancak bu kez daha temkinli bir yaklaşım benimsemesi dikkat çekiyor.

Siyasi ve Ekonomik Sonuçlar Fransa’daki bu kriz, yalnızca hükümetin bütçe planlarını değil, aynı zamanda Macron’un ikinci döneminin siyasi geleceğini de şekillendirebilir. Eğer Le Pen liderliğindeki güvensizlik önergesi başarılı olursa, Barnier’in istifası, hükümetin dağılması ve yeni bir siyasi belirsizlik dönemi anlamına gelebilir. Bu durum, Fransa’nın ekonomik reformlarını ve AB ile olan ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. Marine Le Pen’in yükselen gücü, aşırı sağın Fransa’da daha geniş bir siyasi rol oynamasına kapı aralayabilir.