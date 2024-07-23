Fransa'da sol ittifak uzun uğraşlar sonrası başbakan adayı olarak Castets'i belirledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 9 Haziran'da Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran ve 7 Temmuz'da gidilen erken genel seçimlerde, Yeni Halk Cephesi sandıktan galip çıktı.

Ancak seçimin ardından haftalardır devam eden müzakerelerde, sol ittifakını oluşturan 4 parti, ortak başbakan adayında anlaşmakta zorlandı.

Sol ittifak, müzakereler sırasında öne çıkarılan Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi isimler üzerinde anlaşamazken, Macron bu akşam Fransız televizyonuna konuk olmadan önce ortak başbakan adaylarını açıkladı.

EMEKLİLİK YAŞININ YÜKSELTİLMESİNE KARŞI

Uzun uğraşlar sonrası varılan bu karara ilişkin Yeni Halk Cephesi'nden yapılan açıklamada, seçimden 16 gün sonra ittifakın müzakerelerinin olumlu sonuç verdiği belirtilerek, ittifakın, Cumhurbaşkanı Macron'a, Castets'i başbakan adayı olarak teklif ettiği aktarıldı.