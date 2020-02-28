Reuters / HABERTURK.COM

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası artıyor. Reuters'ın haberine göre; Fransa'da bir yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. Fransa'nın Nice şehrinde yakın zamanda Milano'dan dönen bir kadında koronavirüs görüldüğü açıklandı. Nice Hastanesinde teşhis konulan kadın karantina altına alındı. John Hophins Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan çevrim içi koronavirüs haritasına göre; Fransa'daki vaka sayısı 38'e ulaştı.

108 HASTANE HAZIR

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiğini açıklamıştı.

İSRAİL'DE YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir koronavirüs vakası olduğunu doğruladı. İtalya ziyareti sonrası koronavirüs tespit edilen bir kişiyle yakın temas halinde olan başka bir adam da yapılan test pozitif sonuç verdi. Koronavirüs testi pozitif sonuç veren kişi karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir hafta önce yolcu gemisi Diamond Princess'te iki İsrailli yolcuda koronavirüs görüldüğünü belirtip, o hastaların İsrail Hastanesinde karantinaya alındığını açıkladı.