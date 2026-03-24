Fransa'da Zidane sesleri!
Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zinedine Zidane, 5 yıl aradan sonra teknik direktörlüğe geri dönüyor. 54 yaşındaki teknik adamın, 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Dünya futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor... ESPN'de yer alan habere göre; 54 yaşındaki teknik adam Fransa Futbol Federasyonu ile 2026 Dünya Kupası sonrası için sözlü anlaşmaya vardı.
14 yıldız Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağı ve koltuğunu Zidane'a devredeceği belirtildi.
Zidane ve Fransa Futbol Federasyonu arasında teknik ekip ve kadro havuzu konusunda son detayların görüşüldüğü ifade edildi.
Teknik direktörlük kariyerinde yalnızca Real Madrid'i çalıştıran Zidane, İspanyol deviyle 2016, 2017 ve 2018'de olmak üzere 3 kez üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.
Fransız futbol adamı, son olarak 2021 yılında ikinci kez Real Madrid'i çalıştırmış, ancak başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.