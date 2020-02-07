Fransa'dan Apple'a 25 milyon euroluk ceza

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ABD'li teknoloji şirketi Apple, Fransa'da 25 milyon euroluk (27.4 milyon dolar) cezaya çarptırıldı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, şirketin ürettiği akıllı telefon iPhone'larda, eski cihazların yavaşlatan güncelleme yazılımı tespit edildi.

Söz konusu ceza, Apple'in 2017'nin Aralık ayında telefonları yavaşlatan yazılım kullandığını kabul etmesinin ardından 2018 başında açılan davanı sonucunda verildi.

Apple'in, eski model iPhone'lar için kullandığı yazılım ile, kullanıcıları zamanından önce yeni bir telefon almaya ittiği belirtiliyor.

Fransız mahkeme, Apple'in hilekarlık yaptığı yazılımları 10.2.1 ve 11.2 olarak açıkladı.