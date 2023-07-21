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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fransa'dan Bartuğ Elmaz için bonservis iddiası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fransa'dan Bartuğ Elmaz için bonservis iddiası!

        Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz'ı üç yıllığına renklerine bağlarken Fransa basını bu transferin 1.2 milyon Euro'ya gerçekleştiğini öne sürdü

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:48
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        Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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        Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

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        İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

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        RMC Sport'un haberine göre bu transfer, 1.2 milyon Euro karşılığındagerçekleşti. Yine aynı haberde Marsilya'nın sonraki satışın kârından yüzde 20 pay alacağı da belirtildi. 

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