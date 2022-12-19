Fransa'dan BioNTech hamlesi!

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France Info'nun haberine göre, HAS, Kovid-19'un ağır şekilde seyretmesi ve ölüm riskinin olması gibi durumlarda Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasıyla ilgili öneride bulundu.

Fransa'da ilk defa risk grubundakiler için aşının 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda da kullanılması tavsiyesinde bulunan Kurul, bu yaş kategorisinde olup bağışıklık sistemi baskılanmış veya aşıya cevap vermeyen hastaların çevresindeki çocukların da aşılanmasını istedi.

Ülkede açıklanan son resmi rakamlara göre, 37 bin 264 yeni Kovid-19 vakası görülürken son 7 günde 551 kişi bu hastalıktan yaşamını yitirdi.

Salgının başlangıcından bu yana söz konusu hastalıktan 160 bin 359 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da şu ana kadar 54 milyon 619 bin 988 kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.