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        Haberler Spor Transfer Fransa'dan Uğurcan Çakır'a teklif! - Futbol Haberleri

        Fransa'dan Uğurcan Çakır'a teklif!

        Fransa ekibi Monaco, Trabzonspor'un yıldız ismi Uğurcan Çakır için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 21:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:47
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        Fransa'dan Uğurcan Çakır'a teklif!
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        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için ilk resmi teklif geldi.

        Fransa ekibi Monaco, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro seviyesindeki teklifini Trabzonspor'a iletti.

        Ancak Trabzonspor'un net 10 milyon euro ve ek olarak bonuslar içeren bir teklif beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

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