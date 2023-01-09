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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet, Zidane'dan özür diledi

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet, Zinedine Zidane hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle efsane futbolcudan ve spor kamuoyundan özür diledi.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet, Zidane'dan özür diledi
AA

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet, ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi.

Fransa ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Le Graet, "Onun oyunculuğu ve teknik direktörlüğü hakkındaki düşüncelerimi kesinlikle yansıtmayan bu sözler için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın RMC Sport kanalına konuşan Le Graet'in Zidane hakkındaki sözleri geniş çapta eleştirildikten sonra Le Graet, bu açıklamaların kendi görüşlerini yansıtmadığını duyurdu.

Le Graet, "RMC'ye vermemem gereken bir röportaj verdim çünkü onlar, Fransız futbolunun iki büyük ismi olan Didier ve Zinedine Zidane'a karşı çıkarak tartışma arıyorlardı. Yanlış anlaşılmaya neden olan bazı biçimsiz sözler söylediğimi kabul ediyorum." açıklamasında bulundu.

Fransa Spor Bakanlığı, İspanyol Real Madrid takımı ve Fransız golcü Kylian Mbappe ve birçok futbolcu, Zidane ile ilgili açıklaması nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti.

Mbappe, Le Graet'in milli takım teknik direktörlüğü göreviyle ilgili, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerine tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe, "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Fransa'nın RMC Sport kanalına konuşan Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirmişti.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelerle çizgiyi aştığını belirtmişti.

Oudea-Castera, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

FFF, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini cumartesi günü uzattığını duyurmuştu. Zidane, daha önce Deschamps'ın yerine geçmek için favori adaylar arasındaydı.

Zidane, son olarak İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.

NE DEMİŞTİ?

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet, Zidane hakkında, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim. Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere başka Mbappe olmak üzere bazı futbolcular tepki gösterirken, İspanyol devi Real Madrid de Le Graet'i hedef alan bir açıklama yayınlamıştı.

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