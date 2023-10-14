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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa, Hollanda'yı yenerek EURO 2024 biletini aldı! - Futbol Haberleri

        Fransa, Hollanda'yı yenerek EURO 2024 biletini aldı!

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçlarına devam edildi. B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yenerek finallere kalmayı garantiledi. Hollanda'nın tek golünü, 83. dakikada Quilindschy Hartman kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 00:03 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:04
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        Fransa, Almanya'ya gidiyor!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ikinci gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

        EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, Hollanda deplasmanına konuk oldu. Fransa, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

        Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Hollanda'nın tek golü 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.

        Kylian Mbappe, bu maçtaki golleriyle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

        Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO2024'e katılmayı garantiledi. Hollanda 9 puanda kaldı.

        Fransa, bir sonraki maçta sahasında İskoçya'yı ağırlayacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanına gidecek.

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