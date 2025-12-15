Habertürk
        Fransa ile GKRY stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

        Fransa ile GKRY stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:59
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda GKRY lideri Nikos Hristodulidis’i ağırladı.

        Macron, Hristodulidis ile düzenlediği ortak basın toplantısında GKRY’nin Avrupa Birliği (AB) Konseyinin dönem başkanlığını üstleneceği 2026 yılının ilk yarısından önce GKRY liderini Paris’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        GKRY ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını ve bunun ikili ilişkilerde "önemli" bir aşama olduğunu açıklayan Macron, "Fransa’ya duyduğu güvenden dolayı" Hristodulidis’e teşekkür etti.

        Macron, anlaşmanın ikili ilişkileri çevre, kültür, eğitim, inovasyon, ekonomi ve savunma alanında bir üst seviyeye taşıdığını ve "stratejik özerklik" üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

        Hristodulidis ile Doğu Akdeniz’deki "ortak çıkarlar" dahil, düzensiz göçmen sorunundan Suriye ve Lübnan’a birçok konuyu görüştüklerini dile getiren Macron, ayrıca görüşmede Fransa’nın "Kıbrıs sorununun adil, küresel ve kalıcı çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunu ne kadar desteklediğinin" ele alındığını söyledi.

        Macron, kıtadaki güvenlik tehditlerine karşı güçlü ve egemen Avrupa ortak vizyonunu paylaştıklarını belirtti.

        Hristodulidis de Fransa’nın ikili ilişkiler bağlamında "güvenilir ve yakın" ortak olduğunu, iki ülkenin ortak çıkarlara ve stratejik vizyona sahip bulunduğunu söyledi.

        Avrupa’da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini bir kez daha dile getiren Nikos Hristodulidis, Fransa ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

