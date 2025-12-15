Fransa ile GKRY stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda GKRY lideri Nikos Hristodulidis’i ağırladı.

Macron, Hristodulidis ile düzenlediği ortak basın toplantısında GKRY’nin Avrupa Birliği (AB) Konseyinin dönem başkanlığını üstleneceği 2026 yılının ilk yarısından önce GKRY liderini Paris’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

GKRY ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını ve bunun ikili ilişkilerde "önemli" bir aşama olduğunu açıklayan Macron, "Fransa’ya duyduğu güvenden dolayı" Hristodulidis’e teşekkür etti.

REKLAM

Macron, anlaşmanın ikili ilişkileri çevre, kültür, eğitim, inovasyon, ekonomi ve savunma alanında bir üst seviyeye taşıdığını ve "stratejik özerklik" üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Hristodulidis ile Doğu Akdeniz’deki "ortak çıkarlar" dahil, düzensiz göçmen sorunundan Suriye ve Lübnan’a birçok konuyu görüştüklerini dile getiren Macron, ayrıca görüşmede Fransa’nın "Kıbrıs sorununun adil, küresel ve kalıcı çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunu ne kadar desteklediğinin" ele alındığını söyledi.