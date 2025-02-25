Fransa Ligue 1'de 23. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'nin 23. haftasının kapanış maçında Lyon ve Paris SG karşı karşıya geldi.

Lyon, kendi sahasında oynanan maçta rakibi Paris SG'e karşı direnç gösteremedi ve 3-2 mağlup olarak puan kaybetti. Bu mücadale sonunda Paris SG puanını 59'a yükseltirken, Lyon 36 puanda kaldı.

Lille, evindeki mücadelede Monaco'nu 2-1 skorla geçerek puanını 41'e yükseltti, konuk Monaco ise evine puan kaybederek döndü.

Bu hafta Lyon'un misafiri olan Paris SG, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 59 puanla tamamladı; Lyon ise puanını 36 yaptı.

Ev sahibi Auxerre'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Marsilya, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 46 puanla tamamladı; Auxerre ise puanını 28'e çıkardı.

Rennes, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Reims'i 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Rennes puanını 26'ya yükseltti.

St Etienne, evindeki mücadelede rakibi Angers ile 3-3 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Nantes, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lens'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Nantes puanını 24'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda Toulouse ev sahibi rakibi Havre'yi 4-1 mağlup etti.

Strasbourg ile Brest'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Nice, evindeki mücadelede rakibi Montpellier'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nice puanını 43'e yükseltti.