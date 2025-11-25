Fransa Ligue 1'de 12. haftanın görünümü

Fransa Ligue 1'nin 12. hafta kapanışı Lyon-Paris SG maçı ile oldu.

Lyon, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Paris SG'e karşı etkili bir oyun kuramayarak 3-2 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Lyon 20 puanda kaldı.

Marsilya evindeki karşılaşmada, rakibi Brest kulübünü 3-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 25'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Brest ise 10 puanda kaldı.

Paris SG, Lyon deplasmanında 3-2 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Paris SG haftayı 27 puanla tamamladı; Lyon ise puanını 20'a çıkarmayı başardı.

Lille, deplasmanda Strasbourg ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 2-0 mağlup olan taraf Lille olurken Strasbourg ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Lille 20 puanda kalırken ev sahibi Strasbourg ise puanını 22 yaptı.

Rennes, bu hafta Paris FC'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Rennes oldu.

Havre, evindeki mücadelede rakibi Nantes ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Lig'in 12. haftasında Lens deplasmanda Monaco'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Lens oldu: Maç 4-1 tamamlandı.