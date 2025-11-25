Habertürk
        Fransa Ligue 1'de 12. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 12. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 12. hafta heyecanı sürüyor. Marsilya, Lille ve Paris SG haftayı galibiyet ile tamamladı. Lyon ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 12. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 25.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 12. haftanın görünümü
        Fransa Ligue 1'nin 12. hafta kapanışı Lyon-Paris SG maçı ile oldu.

        Lyon, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Paris SG'e karşı etkili bir oyun kuramayarak 3-2 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Lyon 20 puanda kaldı.

        Marsilya evindeki karşılaşmada, rakibi Brest kulübünü 3-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 25'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Brest ise 10 puanda kaldı.

        Paris SG, Lyon deplasmanında 3-2 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Paris SG haftayı 27 puanla tamamladı; Lyon ise puanını 20'a çıkarmayı başardı.

        Lille, deplasmanda Strasbourg ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 2-0 mağlup olan taraf Lille olurken Strasbourg ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Lille 20 puanda kalırken ev sahibi Strasbourg ise puanını 22 yaptı.

        Rennes, bu hafta Paris FC'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Rennes oldu.

        Havre, evindeki mücadelede rakibi Nantes ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Lig'in 12. haftasında Lens deplasmanda Monaco'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Lens oldu: Maç 4-1 tamamlandı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Lorient, rakibi Toulouse'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Ligin bu haftasında Metz ile Nice karşı karşıya geldi.

        Angers, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 12. Haftanın Sonuçları
        07.11.2025 22:45
        Paris FC
        0
        Rennes
        1
        İY(0-0)
        08.11.2025 19:00
        Marsilya
        3
        Stade Brest 29
        0
        İY(2-0)
        08.11.2025 21:00
        Havre AC
        1
        Nantes
        1
        İY(0-1)
        08.11.2025 23:05
        Monaco
        1
        Lens
        4
        İY(1-3)
        09.11.2025 17:00
        Lorient
        1
        Toulouse
        1
        İY(1-0)
        09.11.2025 19:15
        Metz
        2
        Nice
        1
        İY(0-1)
        09.11.2025 19:15
        Strasbourg
        2
        Lille
        0
        İY(1-0)
        09.11.2025 19:15
        Angers
        2
        Auxerre
        0
        İY(0-0)
        09.11.2025 22:45
        Olympique Lyon
        2
        Paris St Germain
        3
        İY(1-2)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 12. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		12 8 3 1 27 13
        2
        Marsilya
        		12 8 1 3 25 17
        3
        Lens
        		12 8 1 3 25 10
        4
        Strasbourg
        		12 7 1 4 22 8
        5
        Lille
        		12 6 2 4 20 8
        6
        Monaco
        		12 6 2 4 20 3
        7
        Olympique Lyon
        		12 6 2 4 20 3
        8
        Rennes
        		12 4 6 2 18 2
        9
        Nice
        		12 5 2 5 17 -1
        10
        Toulouse
        		12 4 4 4 16 2
        11
        Paris FC
        		12 4 2 6 14 -3
        12
        Havre AC
        		12 3 5 4 14 -4
        13
        Angers
        		12 3 4 5 13 -5
        14
        Metz
        		12 3 2 7 11 -15
        15
        Stade Brest 29
        		12 2 4 6 10 -7
        16
        Nantes
        		12 2 4 6 10 -7
        17
        Lorient
        		12 2 4 6 10 -12
        18
        Auxerre
        		12 2 1 9 7 -12

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 13. Hafta Maçları
        21.11.2025 22:45
        Nice
        Marsilya
        22.11.2025 19:00
        Lens
        Strasbourg
        22.11.2025 21:00
        Rennes
        Monaco
        22.11.2025 23:05
        Paris St Germain
        Havre AC
        23.11.2025 17:00
        Auxerre
        Olympique Lyon
        23.11.2025 19:15
        Nantes
        Lorient
        23.11.2025 19:15
        Stade Brest 29
        Metz
        23.11.2025 19:15
        Toulouse
        Angers
        23.11.2025 22:45
        Lille
        Paris FC
