Fransa Ligue 1'de 12. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 12. hafta heyecanı sürüyor. Marsilya, Lille ve Paris SG haftayı galibiyet ile tamamladı. Lyon ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 12. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Fransa Ligue 1'nin 12. hafta kapanışı Lyon-Paris SG maçı ile oldu.
Lyon, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Paris SG'e karşı etkili bir oyun kuramayarak 3-2 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Lyon 20 puanda kaldı.
Marsilya evindeki karşılaşmada, rakibi Brest kulübünü 3-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 25'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Brest ise 10 puanda kaldı.
Paris SG, Lyon deplasmanında 3-2 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Paris SG haftayı 27 puanla tamamladı; Lyon ise puanını 20'a çıkarmayı başardı.
Lille, deplasmanda Strasbourg ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 2-0 mağlup olan taraf Lille olurken Strasbourg ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Lille 20 puanda kalırken ev sahibi Strasbourg ise puanını 22 yaptı.
Rennes, bu hafta Paris FC'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Rennes oldu.
Havre, evindeki mücadelede rakibi Nantes ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Lig'in 12. haftasında Lens deplasmanda Monaco'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Lens oldu: Maç 4-1 tamamlandı.
Zorlu mücadelede ev sahibi Lorient, rakibi Toulouse'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Ligin bu haftasında Metz ile Nice karşı karşıya geldi.
Angers, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.