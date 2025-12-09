Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 14. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 14. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 14. hafta maçları tamamlandı. Lyon, Paris SG ve Lille haftayı galibiyetle noktaladı. Marsilya ise haftayı puan kaybederek tamamladı. Ligde tamamlanan 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Ligue 1'de 14. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lyon ve Nantes takımları arasındaki mücadele ile, Fransa Ligue 1'nin 14. haftası kapanış yaptı.

        Lyon, kendi evindeki mücadelede Nantes'i 3-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 24 puana yükseldi.

        Ev sahibi Marsilya, zorlu mücadelede rakibi Toulouse ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Marsilya puanını 29'a yükseltirken konuk Toulouse ise 17 puana ulaştı.

        Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Havre, Lille'yi 1-0 yenerek toplamda 26 puana yükseldi.

        Paris SG, deplasmanda Monaco ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 1-0 mağlup olan taraf Paris SG olurken Monaco ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Paris SG 30 puanda kalırken ev sahibi Monaco ise puanını 23 yaptı.

        Lig'in 14. haftasında Rennes deplasmanda Metz'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Rennes oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Paris FC, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Auxerre ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Zorlu deplasmanda Brest ev sahibi rakibi Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Angers'i 2-1 mağlup etti.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Lorient, rakibi Nice'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 14'e yükseltti.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 14. Haftanın Sonuçları
        28.11.2025 22:45
        Metz
        0
        Rennes
        1
        İY(0-1)
        29.11.2025 19:00
        Monaco
        1
        Paris St Germain
        0
        İY(0-0)
        29.11.2025 21:00
        Paris FC
        1
        Auxerre
        1
        İY(1-1)
        29.11.2025 23:05
        Marsilya
        2
        Toulouse
        2
        İY(0-1)
        30.11.2025 17:00
        Strasbourg
        1
        Stade Brest 29
        2
        İY(1-0)
        30.11.2025 19:15
        Angers
        1
        Lens
        2
        İY(0-1)
        30.11.2025 19:15
        Havre AC
        0
        Lille
        1
        İY(0-0)
        30.11.2025 19:15
        Lorient
        3
        Nice
        1
        İY(2-1)
        30.11.2025 22:45
        Olympique Lyon
        3
        Nantes
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 14. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Lens
        		14 10 1 3 31 12
        2
        Paris St Germain
        		14 9 3 2 30 15
        3
        Marsilya
        		14 9 2 3 29 21
        4
        Lille
        		14 8 2 4 26 11
        5
        Rennes
        		14 6 6 2 24 6
        6
        Olympique Lyon
        		14 7 3 4 24 6
        7
        Monaco
        		14 7 2 5 23 1
        8
        Strasbourg
        		14 7 1 6 22 6
        9
        Toulouse
        		14 4 5 5 17 1
        10
        Nice
        		14 5 2 7 17 -7
        11
        Stade Brest 29
        		14 4 4 6 16 -5
        12
        Angers
        		14 4 4 6 16 -5
        13
        Paris FC
        		14 4 3 7 15 -5
        14
        Havre AC
        		14 3 5 6 14 -8
        15
        Lorient
        		14 3 5 6 14 -10
        16
        Nantes
        		14 2 5 7 11 -10
        17
        Metz
        		14 3 2 9 11 -17
        18
        Auxerre
        		14 2 3 9 9 -12

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 15. Hafta Maçları
        05.12.2025 21:00
        Stade Brest 29
        Monaco
        05.12.2025 23:00
        Lille
        Marsilya
        06.12.2025 19:00
        Nantes
        Lens
        06.12.2025 21:00
        Toulouse
        Strasbourg
        06.12.2025 23:05
        Paris St Germain
        Rennes
        07.12.2025 17:00
        Nice
        Angers
        07.12.2025 19:15
        Havre AC
        Paris FC
        07.12.2025 19:15
        Auxerre
        Metz
        07.12.2025 22:45
        Lorient
        Olympique Lyon
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!