Fransa Ligue 1'de 14. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 14. hafta maçları tamamlandı. Lyon, Paris SG ve Lille haftayı galibiyetle noktaladı. Marsilya ise haftayı puan kaybederek tamamladı. Ligde tamamlanan 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
Lyon ve Nantes takımları arasındaki mücadele ile, Fransa Ligue 1'nin 14. haftası kapanış yaptı.
Lyon, kendi evindeki mücadelede Nantes'i 3-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 24 puana yükseldi.
Ev sahibi Marsilya, zorlu mücadelede rakibi Toulouse ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Marsilya puanını 29'a yükseltirken konuk Toulouse ise 17 puana ulaştı.
Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Havre, Lille'yi 1-0 yenerek toplamda 26 puana yükseldi.
Paris SG, deplasmanda Monaco ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 1-0 mağlup olan taraf Paris SG olurken Monaco ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Paris SG 30 puanda kalırken ev sahibi Monaco ise puanını 23 yaptı.
Lig'in 14. haftasında Rennes deplasmanda Metz'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Rennes oldu: Maç 1-0 tamamlandı.
Paris FC, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Auxerre ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Zorlu deplasmanda Brest ev sahibi rakibi Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Angers'i 2-1 mağlup etti.
Zorlu müsabakada ev sahibi Lorient, rakibi Nice'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 14'e yükseltti.