Fransa Ligue 1'de 14. haftanın sonuçları

Lyon ve Nantes takımları arasındaki mücadele ile, Fransa Ligue 1'nin 14. haftası kapanış yaptı.

Lyon, kendi evindeki mücadelede Nantes'i 3-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 24 puana yükseldi.

Ev sahibi Marsilya, zorlu mücadelede rakibi Toulouse ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Marsilya puanını 29'a yükseltirken konuk Toulouse ise 17 puana ulaştı.

Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Havre, Lille'yi 1-0 yenerek toplamda 26 puana yükseldi.

Paris SG, deplasmanda Monaco ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 1-0 mağlup olan taraf Paris SG olurken Monaco ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Paris SG 30 puanda kalırken ev sahibi Monaco ise puanını 23 yaptı.

Lig'in 14. haftasında Rennes deplasmanda Metz'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Rennes oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Paris FC, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Auxerre ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.