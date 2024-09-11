Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron popüler dizide oynadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, 'Emily in Paris' dizisinin bu hafta yayınlanacak dördüncü sezonunda konuk oyuncu oldu
Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron, 'Emily in Paris' dizisinin dördüncü sezonunda konuk oyuncu oldu.
Macron, modaya bakışı ve kostümleriyle tanınan dizide, kendi kıyafetlerini giydi.
Programın yaratıcısı Darren Star, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşinin "büyük bir yeteneğe sahip" olduğunu söyledi.
Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins'e göre, eski bir öğretmen olan 71 yaşındaki First Lady'nin rolü 2022'den beri hazırlanıyordu. Collins, "Fikir, Darren Star ve ben, Macron'la Aralık 2022'de Élysée Sarayı'nda tanıştığımızda ortaya çıktı" dedi.
35 yaşındaki ünlü oyuncu, "Dizinin büyük bir hayranı ve birinci sezonda kendisinden bahsedilmesini büyük bir mizahla karşıladı. Dördüncü sezondaki bu sahne göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve onunla çekim yapmak hem bir onur hem de gerçek bir keyifti" diye konuştu.
'Emily in Paris', Macron'un ekranda ikinci kez rol alışı olacak. First Lady, 2018'de iki engelli yüzücüyü konu alan bir Fransız komedi dizisi olan 'Vestiaires'de rol almıştı.
Bu yılın başlarında da 'Brigitte, Une Femme Libre' (Brigitte, Özgür Bir Kadın) başlıklı altı bölümlük biyografik filmin yapım aşamasında olduğu duyuruldu.