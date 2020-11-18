Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; spor bakanı ve federasyon başkanlarıyla yaptığı zirvede salgın tedbirlerini hakkında fikir alışverişi yaptı.

Fransız basınında yer alan haberine göre; Macron aralık ayında tüm spor organizasyonlarını durdurmayı teklif etti.

Plan hayata geçerse; 1 Aralık'tan itibaren ara verilecek organizasyonlar, 15 Aralık'tan yapılacak değerlendirmenin ardından süreci 2 hafta uzatabilecek.

Protokol kapsamında federasyonlara zararlarını karşılamaları için 35 milyon Euro'luk bir yardım paketi de sunuldu.

Yetkililer spora ara vermeyi tartışırken, Fransız futbolunda da virüs vakaları artıyor.

Geçtiğimiz hafta 12 vakaya rastlanan Nice'in cumartesi günü Marsilya'ya konuk olacağı maç ertelendi.

Fransa corona virüs salgınında ligleri erken tescil eden ilk ülkeler arasındaydı.

Fransa Ligi bitime 10 hafta kala sona erdirilirken, 12 puan farkla lider olan Paris Saint Germain şampiyon ilan edilmişti.