Fransızların iktidarın politikalarına karşı 2 Ekim'de tekrar sokağa inmesi bekleniyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkenin önde gelen işçi sendikalarını Paris'teki başbakanlık ofisinde ağırladı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Lecornu, sendika temsilcilerini ikna edemedi.

Sendikalar, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 2 Ekim'de bir kez daha ülke genelinde gösteri düzenleme kararı aldı.

Görüşmenin ardından Fransız Demokratik Emek Federasyonu Genel Sekreteri Marylise Leon, "Başbakan, işçilerin taleplerine herhangi bir net yanıt vermedi." diyerek, Lecornu'nun bugünkü fırsatı kaçırdığını ifade etti.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümetten sendikaları kibarca dinlemesini değil, taleplerine net yanıt vermesini beklediklerini belirterek, Lecornu'nun somut bir taahhütte bulunmadığını aktardı.

Fransa'da merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de düşmesinin ardından, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 10 ve 18 Eylül'de ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Ülkede ayrıca 18 Eylül'de eğitimden ulaşıma farklı sektörlerde çalışanlar greve gitmişti.

Fransız işçi sendikaları, daha adil bir vergi sistemi, emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformun yürürlükten kaldırılması ve 2026 bütçe projesinin mevcut halinden vazgeçilmesini talep ediyor.