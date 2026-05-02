        Fenerbahçe Fred: Ligdeki son iki maçımızda en iyisini yapacağız

        Fred: Ligdeki son iki maçımızda en iyisini yapacağız

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Fred, "İyi bir maç çıkardık. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldık. Talisca'yı tebrik ederim, hat-trick yaptı. İki asist yaptığım için ve tekrardan 11'e döndüğüm için mutluyum. Son iki maç için en iyisini yapacağız." dedi.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 22:53 Güncelleme:
        "Son iki maçta en iyisini yapacağız"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de iki asiste imza atan Fred, maçın ardından konuştu.

        "SON İKİ MAÇTA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

        Maçı değerlendiren Fred "Galibiyet için mutluyum. İyi bir maç çıkardık. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldık. Talisca'yı tebrik ederim, hat-trick yaptı. İki asist yaptığım için ve tekrardan 11'e döndüğüm için mutluyum. Son iki maç için en iyisini yapacağız." dedi.

        "HİÇBİR ZAMAN HAVLU ATMAYACAĞIZ"

        Fred ayrıca "Takımın çoğu tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz. Sıkıntılı, zorlu süreçlerden geçtik ama iyi bir görüntü sergilemek istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzde iki maç daha var ve hiçbir zaman havlu atmayacağız." ifadelerini kullandı.

