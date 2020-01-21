Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul’un Fatih ilçesi Demirtaş Mah. Kepenekçi Sabunhane sokakta freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkan İSKİ’ye ait olan asfalt kamyonu 6 araca çarptıktan sonra durabildi. Olay ile ilgili şans eseri yaralanan olmazken. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.ü
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde freni boşalan asfalt kamyonun geldiğini gören vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
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