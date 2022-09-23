Freni patlayan kamyon devrildi! Büyük acı!

Ankara'nın Haymana ilçesinde, alınan bilgiye göre Ş.U'nun kullandığı kum yüklü kamyon, Bünyamin Adacı Caddesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında freni patlayınca geri gelmeye başladı.
KAMYON ŞOFÖRÜ ARAÇTAN ATLADI
AA'da yer alan habere göre bu esnada şoför araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyoni ise kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
BETÜL'ÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Kum yüklü kamyon, Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri 23 yaşındaki Betül Eratik'in üzerine devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Eratik'in cenazesi Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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