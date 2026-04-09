Frida Kahlo’nun Dünyası İş Sanat'taydı

        Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu, Frida Kahlo'nun yaşamını ve imge dünyasını sahneye taşıyan, "Viva La Vida" başlıklı gösterisiyle dün akşam İş Sanat İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

        Giriş: 09.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        İş Sanat dünyaca ünlü solistler ve orkestraların ardından, bu kez seçkin bir dans topluluğunu sahnesinde ağırladı: Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu, 20. yüzyılın etkileyici sanatçılarından Frida Kahlo’nun yaşamını ve imge dünyasını sahneye taşıyan, “Viva La Vida” başlıklı gösterisiyle 8 Nisan Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez sanatseverlerin karşısındaydı.

        Dansı, canlı müzik ve görsel anlatımla birleştirerek Frida’nın sanatına yön veren duygulara odaklanan Viva La Vida, İş Kuleleri Salonu’nu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

        İş Sanat’ın etkinlik programı 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar tarihlerinde müzikli çocuk oyunu Hişt Hişt! ile devam edecek. 16 Nisan Perşembe akşamı ise yetenekli piyanist Ivan “Melon” Lewis ve Kübalı müzisyenlerden oluşan The Cuban Swing Express, dünyaca ünlü hitleri Karayip ritimleriyle buluşturacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samsun'da casus düzenekli sınav girişimi: 5 gözaltı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına "casus düzenekle" girmeye çalışan bir aday ve dışarıdan ona komut veren 4 organizatör, polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı

        #İş Sanat
        #Frida Kahlo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?