Frida Kahlo’nun Dünyası İş Sanat'taydı

İş Sanat dünyaca ünlü solistler ve orkestraların ardından, bu kez seçkin bir dans topluluğunu sahnesinde ağırladı: Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu, 20. yüzyılın etkileyici sanatçılarından Frida Kahlo’nun yaşamını ve imge dünyasını sahneye taşıyan, “Viva La Vida” başlıklı gösterisiyle 8 Nisan Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez sanatseverlerin karşısındaydı.

Dansı, canlı müzik ve görsel anlatımla birleştirerek Frida’nın sanatına yön veren duygulara odaklanan Viva La Vida, İş Kuleleri Salonu’nu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

İş Sanat’ın etkinlik programı 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar tarihlerinde müzikli çocuk oyunu Hişt Hişt! ile devam edecek. 16 Nisan Perşembe akşamı ise yetenekli piyanist Ivan “Melon” Lewis ve Kübalı müzisyenlerden oluşan The Cuban Swing Express, dünyaca ünlü hitleri Karayip ritimleriyle buluşturacak.