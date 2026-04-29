        Haberler Dünyadan 'Friends' yıldızları hâlâ yılda 20'şer milyon dolar kazanıyor

        'Friends' yıldızları hâlâ yılda 20'şer milyon dolar kazanıyor

        1990'lı yılların fenomen dizisi 'Friends'in oyuncuları, her yıl 20'şer milyon dolar telif almaya devam ediyor

        Hâlâ 20'şer milyon dolar kazanıyorlar

        1994'te başlayan ve 10 sezon boyunca devam eden 'Friends' dizisinin oyuncu kadrosu, dizinin son iki sezonunda bölüm başına 1'er milyon dolar kazandı. Oyuncular hâlâ her yıl neredeyse aynı miktarda para kazanmaya devam ediyor.

        NBC'deki yayın hayatının sona ermesinden 20 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, dizinin oyuncu kadrosu telif haklarından büyük kazanç elde ediyor.

        Lisa Kudrow

        Kadroda yer alan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve 2023'te hayatını kaybeden Matthew Perry'nin her yıl telif haklarından ne kadar kazandığı, Kudrow'un The Times'da yayınlanan yeni röportajıyla gözler önüne serildi. Kudrow, bu rakamın her oyuncu için yıllık 20 milyon dolar olduğunu açıkladı.

        'Friends' dizisinin dokuzuncu sezonu 24 bölümden, 10. sezonu ise 18 bölümden oluşuyordu. Bu sezonlar için yıllık ortalama yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edilmişti. Oyuncular, aradan 20 yıl geçmesine rağmen, hiçbir iş yapmadan her yıl aynı miktarda para kazanıyor.

        Altı başrol oyuncusunun hepsi gerçek hayatta arkadaş olmasına ve birinci sezonda bölüm başına 22 bin 500 dolar kazanırken, dokuzuncu ve 10'uncu sezonlarda bölüm başına 1 milyon dolara kadar yükselmelerine rağmen, yine de dizinin yazarlarıyla anlaşmazlık yaşadı.

        Kudrow, röportajında, "Unutmayın, 400 kişilik canlı bir seyirci önünde kayıt yapıyorduk ve eğer bu yazarların repliklerinden birini yanlış söylerseniz veya mükemmel bir tepki almazsanız, 'Bu kadın okumayı bilmiyor mu? Hiç denemiyor bile. Repliğimi mahvetti' diyebilirlerdi" diye açıkladı.

        Kudrow ayrıca, “Matthew öldükten sonra diziyi tekrar izledim: Daha önce sadece yanlış yaptığım veya daha iyi yapabileceğim şeyleri görüyordum. Ama ilk defa gerçekten ne kadar harika olduğunu anladım. İyi yaptığımı düşünüyordum ama Jennifer ve Courteney? Muhteşemdi. David ve Matt? Beni çok güldürdüler. Ve sonra Matthew – o hepimizin ötesindeydi” diye konuştu.

        2023'te hayatını kaybeden Matthew Perry'nin, anestezi maddesi ketamini aşırı doz kullandığı tespit edildi
