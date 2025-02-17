Frito Lay'den 1.3 milyar TL'lik cezaya ilişkin açıklama

Rekabet Kurulu'nun Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar TL ceza kesilmesini kararlaştırmasının ardından Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den açıklama geldi.

Açıklamada "Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye olarak ülkemizde uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişimiz bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi tüm faaliyetlerimizi, hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’deki 50.000 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz tarım faaliyetimiz ile 3 fabrikamızda ürettiğimiz kaliteli ürünleri tüketicilerimize sunmaktayız. Yarattığımız binlerce kişilik istihdam ve yatırımlarımız ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmakta ve birçok sosyal projemizle de toplumumuza değer katmaktayız.

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21.03.2024 tarihli ve 24-14/291-M sayılı Rekabet Kurumu soruşturmasına ilişkin gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildiğinde detaylı olarak incelenecek ve gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir. Kamuoyuna bildiririz."

FRITO LAY'E CEZA KARARI

Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar TL ceza kesilmesini kararlaştırmıştı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirilmişti.

Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulanmıştı.

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