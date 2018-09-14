Frosinone - Sampdoria maçı ne zaman?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Frosinone, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Sampdoria takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Frosinone 1 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Sampdoria 3 puanda ve 13. sırada. Frosinone, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sampdoria, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Frosinone kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Sampdoria sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Frosinone önceki hafta Sampdoria mücadelesinde 2-0 yenildi.

Sampdoria, Frosinone karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Frosinone, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Sampdoria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sampdoria, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ