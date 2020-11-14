Frutti Extra Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz tarafından 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PRC testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuz ile 1 idari kadro çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Herhangi bir semptom ve belirti göstermeyen oyuncu ve idari kadro üyemiz izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”