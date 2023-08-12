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        Haberler İş-Yaşam FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi - İş-Yaşam Haberleri

        FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi

        Dolandırıcılık ve kara para aklamak iddiasıyla yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:10
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        Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
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        Savcıların, tanıkları etkilemeye çalıştığı ve kefalet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını istediği FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bankman-Fried, duruşmaya katılmak üzere New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'ne geldi.

        Mahkemede Bankman-Fried'ın avukatları, savcıların "ima, spekülasyon ve yetersiz gerçeklerden" oluşan kanıtlar sunduğunu ifade ederek, Bankman-Fried'ın bir dizi olumsuz habere karşı itibarını korumaya çalıştığı için cezaevine gönderilmemesi gerektiğini savundu.

        Davanın hakimi, Bankman-Fried'in "en az iki kez" tanıkları etkilemeye çalıştığına inanmak için nedenlerin olduğunu belirterek, kefaletinin iptal edilmesini emretti.

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        Avukatların kefaletin iptaline itiraz edilene kadar Bankman-Fried'in tutuklanmasının ertelenmesine yönelik talebi de reddedildi.

        Kefaletin iptal edilmesine ilişkin itiraz başarılı olmazsa, Bankman-Fried'ın 2 Ekim'de görülecek ceza davasına kadar cezaevinde kalması bekleniyor.

        250 MİLYON DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

        Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

        Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan yargılanan Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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