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HaberlerGündem3. SayfaFUHUŞ BASKINI! Son dakika... Operasyonda ilginç detay: Polis yeleği
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Fuhuş operasyonunda şoke eden olay!

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen polis yeleği güvenlik güçlerini şoke etti

FUHUŞ BASKINI! Son dakika... Operasyonda ilginç detay: Polis yeleği
Fuhuş operasyonunda şoke eden olay!
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DHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

POLİS YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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