Çocukları Down sendromlu doğan ailenin ara buluculukta 700 bin TL talebi reddedilen davada, 77 milyon TL tazminat kararı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Down sendromlu doğan M.K.'nin ailesi, gebelik sürecinde gerekli tarama ve tanı testlerinin önerilmediği ve riskler hakkında bilgilendirilmedikleri iddiasıyla hekim ve özel hastane hakkında şikayetçi oldu. Ailenin, ara buluculukta talep ettiği 700 bin TL'nin reddedilmesinin ardından açılan davada mahkeme, faizi ve masraflarıyla birlikte 77 milyon lira tazminata hükmetti. (DHA)