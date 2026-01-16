Habertürk
Habertürk
        FUHUŞ OPERASYONU! Fuhuşa aracılıktan 8 kadın adliyeye sevk | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Fuhuşa aracılıktan 8 kadın adliyeye sevk!

        Düzce'de, sosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:05
        Fuhuşa aracılıktan 8 kadın adliyeye sevk!
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

        10 PROFİL TAKİBE ALINDI

        İHA'daki habere göre ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden "fuhuşu kolaylaştırma veya fuhuşa aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenen 10 profili takibe aldı.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp bölgesindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.Ç. (30), M.L.K. (45), A.B. (34), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (45), N.D. (54), O.U. (49) ve N.K.'yi (46) gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu olduğu değerlendirilen 18 cep telefonu ile bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadın adliyeye sevk edildi.

        BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Öte yandan, soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        #düzce
        #Son dakika haberler
