Fuhuşa aracılıktan 8 kadın adliyeye sevk!
Düzce'de, sosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.
10 PROFİL TAKİBE ALINDI
İHA'daki habere göre ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden "fuhuşu kolaylaştırma veya fuhuşa aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenen 10 profili takibe aldı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp bölgesindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.Ç. (30), M.L.K. (45), A.B. (34), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (45), N.D. (54), O.U. (49) ve N.K.'yi (46) gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu olduğu değerlendirilen 18 cep telefonu ile bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadın adliyeye sevk edildi.
BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR
Öte yandan, soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.