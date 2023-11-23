Fulya isminin anlamı nedir? Fulya ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Fulya adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Fulya ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Fulya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan konulardan birisidir.

FULYA ADININ ANLAMI NEDİR?

Fulya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Fulya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Fulya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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FULYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Fulya ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Nergisgillerden, soğan köklü, keskin kokulu, sarı çiçekler açan süs bitkisi, bir tür nergis, zerrin.

Bu bitkinin güzel kokulu sarı çiçeği, zerrin.

FULYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Fulya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fulya adını koymak caizdir.

FULYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Fulya ismini kullanan 12.759 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Fulya ismini kullanan 3.360 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Fulya ismini kullanan 1.065 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Fulya ismini kullanan 1.466 kişi bulunmaktadır.

FULYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fulya ismine sahip bireyler çok enerjiktirler ve yerlerinde duramazlar. Olaylar karşısında hemen panikleyen ve çabuk heyecanlanan yönleri vardır, soğukkanlı oldukları söylenemez. Sosyal insanlardır, arkadaş çevresi çoktur. Yeni insanları tanımaktan hoşlanırlar. Girdikleri ortamda dikkatleri üzerine çekerler. İkili ilişkilerinde rahat davranırlar partnerlerine güvenirler ve kısıtlamazlar. Özgürlüğüne düşkündürler kendileri de kısıtlanmayı istemezler.

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