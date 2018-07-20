Fulya Sever, Spor yorumcusu Nihat Kahveci ile Roma’da sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliklerini yakın arkadaşları üstlendi. Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Fulya Sever kimdir? Fulya Sever kaç yaşında? Fulya Sever nereli? İşte Fulya Sever hakkında merak edilenler...



FULYA SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Fulya Sever 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, Barcelona ve Pariste modellik yapan ünlü güzel bu mesleğiyle yetinmeyip Academy 35.5 da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi almıştır. Gülgün Feyman ‘dan da spikerlik eğitimi almıştır, Üniversite’den Gıda Mühendisi olarak mezun olmuş ve iki mesleğini de birleştirerek spor ve beslenme üzerine TV programları yapmaktadır. Kadınca dergisinin genel yayın koordinatörüdür. Dergisinde spor ve çeşitli alanlarda yazılar yazmaktadır. Bir yardım derneğinin başında yer almaktadır.

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