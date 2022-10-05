Fulya Zenginer: Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın!

"LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZIN KİLOLARIYLA UĞRAŞMAYIN"

Ardından bu diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, ilk yorumunu sildiğini dile getirdi. Bu tarz yorumlar yapan kişilere sitem eden Zenginer, "Düşünmeden yazıp, mama veren anneleri kırdığım için cevabı bu şekilde değiştirdim. Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın. Bizler her gün 'Acaba sütüm yetiyor mu?', 'Bebeğim iyi mi?', 'Öyle mi böyle mi?' diyoruz zaten. Bir bebek büyütme çabası yeterince zorlayıcıyken üzerine bir de böyle cahilce yaklaşımlardan beziyoruz. Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor, mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin" ifadelerini kullandı.