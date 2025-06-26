Fulya Zenginer oyunculuğa dönme şartını açıkladı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fulya Zenginer, Arnavutköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zenginer, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULUĞA DÖNMEYECEĞİM"

Oyunculuğa dönmeyeceğini söyleyen Fulya Zenginer; "Şimdilik ekrana dönme gibi bir düşüncem yok. Çok güzel bir hayatım var ve bunu bozmak istemiyorum. Oğlum ve eşimle güzel bir hayat geçiriyorum diyelim. Oyunculuğa kolay kolay da dönmem. Ancak oğlum beni izlemek isterse belki öyle dönerim" dedi.