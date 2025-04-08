Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Maçka'da ceviz ağacının altına defnedilmişti.

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Trabzon vereceği konser öncesinde, Volkan Konak'ın Maçka'daki mezarını ziyaret etti.

Arar, Konak için anı defterine bir not da yazdı. Funda Arar, "Canım arkadaşım, senin güzel kalbin, sesin, şarkıların hep bizimle kalacak. Sevenlerin o kadar çok ki. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.