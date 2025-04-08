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        Haberler Magazin Funda Arar, Volkan Konak'ın mezarını ziyaret etti: Seni unutmayacağız

        Funda Arar: Seni unutmayacağız

        Şarkıcı Funda Arar, 31 Mart'ta hayatını kaybeden Volkan Konak'ın mezarını ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:31
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        "Seni unutmayacağız"
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Maçka'da ceviz ağacının altına defnedilmişti.

        Ünlü şarkıcı Funda Arar, Trabzon vereceği konser öncesinde, Volkan Konak'ın Maçka'daki mezarını ziyaret etti.

        Arar, Konak için anı defterine bir not da yazdı. Funda Arar, "Canım arkadaşım, senin güzel kalbin, sesin, şarkıların hep bizimle kalacak. Sevenlerin o kadar çok ki. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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        #volkan konak
        #funda arar
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