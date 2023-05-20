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Funda Eryiğit oğlunun adını paylaştı

Funda Eryiğit-Berkun Oya çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İkili, oğullarına 'Civan' adını verdi

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  • Funda Eryiğit anne oldu! Oğlunun adını paylaştı - Son dakika magazin haberleri

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya'dan müjdeli haber gelmişti. İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Çift, ardından 29 Mart'ta evlenmişti.
  • Funda Eryiğit anne oldu! Oğlunun adını paylaştı - Son dakika magazin haberleri

    Eryiğit ile Oya'nın bebekleri dünyaya geldi. İlk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan ikili, oğullarına 'Civan' adını verdi.
  • Funda Eryiğit anne oldu! Oğlunun adını paylaştı - Son dakika magazin haberleri

    OĞLUNUN ADINI PAYLAŞTI

    Funda Eryiğit, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düşerek, oğlunun ismini de duyurmuş oldu.

    CİVAN İSMİNİN ANLAMI

    Yakışıklı, delikanlı, genç anlamında kullanılan 'Civan', sözlükte genç erkek ya da güzel genç kadın anlamında kullanılıyor.
  • Funda Eryiğit anne oldu! Oğlunun adını paylaştı - Son dakika magazin haberleri

    "KISA BİR ZAMAN İÇİNDE İMZAYI ATARIM"

    Öte yandan 38 yaşındaki Eryiğit, geçtiğimiz aylarda, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlamıştı. Oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" demişti.
  • Funda Eryiğit anne oldu! Oğlunun adını paylaştı - Son dakika magazin haberleri

    "BANA ÇOK CEZBEDİCİ GELİYOR"

    Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise, "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için" cevabını vermişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AA, Instagram

Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
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