Furkan Andıç da diziden çıkarıldı

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın paylaşımlarının kurumun ilkeleriyle uyuşmadığını ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek bu kararı aldıklarını açıkladı.

REKLAM Tartışmalar sürerken, benzer bir paylaşım yapan Boran Kuzum’un da TRT Tabii platformunda yayınlanan ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinden çıkarıldığı öğrenildi.