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        Haberler Magazin Furkan Kızılay, dünyaevine girdi - Magazin haberleri

        Furkan Kızılay, dünyaevine girdi

        'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay, 4 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:00
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        Ünlü oyuncu evlendi
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        'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Kızılay’ın mutlu gününde yakın dostları da kendisini yalnız bırakmadı.

        Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda sevgilisine Paris’te romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Çift, kısa bir süre önce aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #furkan kızılay
        #Tutku Yılmaz
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