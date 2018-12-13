NBA'e 11 maçla devam edildi. Takımı 76ers'ın Nets'e 127-124 mağlup olduğu maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz, 34 dakika 40 saniye süre aldığı mücadelede kariyer sayı rekorunu yineledi. Furkan, karşılaşmayı 18 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.

Sezonun 10. mağlubiyetini alan ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Ben Simmons 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Üst üste 3. olmak üzere 11. maçını kazanan Nets'te Spencer Dinwiddie 39 sayı, 5 asist, Allen Crabbe 20 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

CAVS EVİNDE KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'i 113-106 mağlup etti.

Bu sezon 7. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Jordan Clarkson 28, Rodney Hood 23 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 32 dakika 25 saniye görev aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle noktaladı.

Peş peşe 5. olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Tim Hardaway Jr 20 sayı, Kevin Knox 19 sayı sayı üretti.

BUCKS, PACERS DEPLASMANINDA MAĞLUP

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın mücadele ettiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers'a 113-97 kaybetti.

Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 26 sayı, 6 asist, Giannis Antetokounmpo'nun 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performansları sezonun 9. yenilgisini önleyemedi. Ersan İlyasova, 13 dakika 2 saniye sahada kaldığı mücadelede 5 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

Art arda 5'inci, sezonun 18. galibiyetine ulaşan Pacers'ta Thaddeus Young 25 sayı, 11 ribaunt, Myles Turner 23 sayı, 7 ribaunt, Victor Oladipo 12 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 113-106

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 113-97

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-127

Washington Wizards-Boston Celtics: 125-130 (Uzatmada)

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-83

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 118-114

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 114-107

Utah Jazz-Miami Heat: 111-84

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 141-130

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 93-113

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